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Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

 Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса

Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса
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10:03   9 Апреля 2020
Россия

Москва готова сократить объемы добычи нефти в рамках ОПЕК+

Москва готова сократить объемы добычи нефти в рамках ОПЕК+

Сокращение нефтедобычи со стороны РФ может составить 14% по сравнению с первым кварталом 2020 года, сообщил представитель Министерства энергетики РФ.

Российские власти готовы уменьшить объемы добываемой нефти на 1,6 млн баррелей в сутки при условии, если другие государства, участвующие в соглашении ОПЕК+, также снизят свою долю.

Итоги встречи стран-участниц ОПЕК+ и других нефтедобывающих государств имеют большое значение для всей мировой экономики. Переговоры пройдут в формате видеоконференции 9 апреля. США в совещании принимать участие не планируют.

Распад предыдущей сделки ОПЕК+, предусматривавшей ограничение добычи нефти, произошел 6 марта. Цены на нефть рухнули и она потеряла более 30% своей стоимости. Новая встреча поможет стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.

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Автор: Ирина Большунова
#нефтедобыча #новая сделка

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