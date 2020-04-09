Москва готова сократить объемы добычи нефти в рамках ОПЕК+

Сокращение нефтедобычи со стороны РФ может составить 14% по сравнению с первым кварталом 2020 года, сообщил представитель Министерства энергетики РФ.

Российские власти готовы уменьшить объемы добываемой нефти на 1,6 млн баррелей в сутки при условии, если другие государства, участвующие в соглашении ОПЕК+, также снизят свою долю.

Итоги встречи стран-участниц ОПЕК+ и других нефтедобывающих государств имеют большое значение для всей мировой экономики. Переговоры пройдут в формате видеоконференции 9 апреля. США в совещании принимать участие не планируют.

Распад предыдущей сделки ОПЕК+, предусматривавшей ограничение добычи нефти, произошел 6 марта. Цены на нефть рухнули и она потеряла более 30% своей стоимости. Новая встреча поможет стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.