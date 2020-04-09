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11:37   9 Апреля 2020
Весь мир

Куликов рассказал, как американцы готовятся к схватке за реальные ресурсы

Куликов рассказал, как американцы готовятся к схватке за реальные ресурсы

Мир в скором времени может быть полностью переделан и разделен. Начнется серьезная борьба за обладание ресурсами, в которой США будут вести себя, как грабители.

Такое мнение в эфире телепередаче Владимира Соловьева «Вечер» высказал политолог, член Зиновьевского клуба Дмитрий Куликов.

Американский президент Дональд Трамп, по словам Куликова, считает, что миру предстоит пережить крах глобализации и разделиться на так называемые автарктные зоны, которые замкнутся на себе и уже не будут оглядываться на международное право. Америка в этом случае вернется к доктрине Монро и начнет осуществлять планы, подобные недавним претензиям Трампа на Гренландию.

«В условиях возможной войны Гренландия во всех смыслах пригодится. Схватка за реальные ресурсы в условиях распада финансовой системы и торговых связей предстоит очень серьезная. Если у тебя чего-то нет, в новом мире оно будет стоить очень дорого»,  — подчеркнул эксперт, слова которого приводит ФБА «Экономика сегодня».

Куликов рассказал, как американцы готовятся к схватке за реальные ресурсы

При этом он добавил, что будущее мироустройство «по-американски» можно хорошо описать нынешней ситуацией на мировом рынке, которая Штатам экономически не выгодна. Именно в нефти Вашингтон видит основу долгосрочной автаркичности Америки, и теперь, когда доллар, которым Штаты до сих пор платили за реальные ресурсы, перестает быть эквивалентом мировой торговли, их очень заботит сохранение своих запасов сланцевой нефти.

«У меня нет никаких сомнений в том, что они начнут грабить, в полный рост, по-настоящему. То, что мы видим с масками и аппаратами ИВЛ, – это цветочки по отношению к той политике, которая будет проводиться в части значимых ресурсов», — заявил Куликов.

При этом он добавил, что после начала американского грабежа в мире образуются две зоны для этого грабежа недоступные – российская и китайская.

«А господа европейцы станут ареной открытого и циничного обезжиривания. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы попользоваться этим, когда они начнут вскрывать», — заключил эксперт.

Куликов рассказал, как американцы готовятся к схватке за реальные ресурсы

Напомним, цены на нефть обрушились в начале марта 2020 года в результате развала соглашения ОПЕК+, когда Саудовская Аравия, ссылаясь на общее падение спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса, попыталась заставить Россию дополнительно сильно сократить объемы добываемого сырья. В ответ на отказ России саудиты в одностороннем порядке расторгли сделку и объявили, что нарастят собственную нефтедобычу и зальют рынки дешевыми углеводородами.

Новые переговоры о мерах по стабилизации рынка нефти должны были пройти в режиме видеоконференции 6 апреля, но затем их перенесли на четверг, 9 апреля.

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Автор: Александр Люблинский
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