Власти Москвы назвали число выздоровевших от COVID-19

Врачи вылечили от коронавируса еще 43 пациента, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших от COVID-19 человек увеличилось в России до 580. За минувшие сутки было выявлено 1175 новых зараженных коронавирусной инфекцией.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития добавила, что выписанные пациенты получили необходимые рекомендации, так как продолжат находиться под наблюдением. Заниматься их дальнейшим восстановлением будут мультидисциплинарные команды врачей, среди которых эпидемиологи, пульмонологи, инфекционисты и другие.