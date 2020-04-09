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 Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян

Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян
Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

 Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса

Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса
Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

 Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински

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9:59   9 Апреля 2020
Общество

Власти Москвы назвали число выздоровевших от COVID-19

Власти Москвы назвали число выздоровевших от COVID-19

Врачи вылечили от коронавируса еще 43 пациента, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших от COVID-19 человек увеличилось в России до 580. За минувшие сутки было выявлено 1175 новых зараженных коронавирусной инфекцией. 

Заммэра Москвы по вопросам социального развития добавила, что выписанные пациенты получили необходимые рекомендации, так как продолжат находиться под наблюдением. Заниматься их дальнейшим восстановлением будут мультидисциплинарные команды врачей, среди которых эпидемиологи, пульмонологи, инфекционисты и другие.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #ракова #коронавирус

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