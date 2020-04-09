Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин оценил идею о механизме ограничения роста цен на продукты

Мишустин оценил идею о механизме ограничения роста цен на продукты

 Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян

Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян
Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

 Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса

Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса
Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

 Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински

Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински
Мишустин оценил идею о механизме ограничения роста цен на продукты

Мишустин оценил идею о механизме ограничения роста цен на продукты

 Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян

Мишустин поддержал идею о кредитных каникулах для россиян
Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в рамках ПАСЕ

 Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса

Латвия отменила празднование 9 Мая из-за пандемии коронавируса
Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

 Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински

Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински
9:54   9 Апреля 2020
Армия

Capital отметил "непревзойденную маневренность" российского истребителя Су-57

Capital отметил "непревзойденную маневренность" российского истребителя Су-57

Французские журналисты отметили "непревзойденную маневренность" и мощь "жемчужины российской авиации" Су-57. Статья о российском истребителе появилась во французском издании Capital.

Видеозапись полетов Су-57 опубликовало в конце прошлого месяца Министерство обороны Российской Федерации на своем YouTube-канале. Летчики ВКС РФ отработали фигуры высшего одиночного и группового пилотажа, продемонстрировав возможности истребителя на предельно малых высотах, пишет РИА Новости

Автор французского журнала назвал Су-57 "жемчужиной российской авиации". 

"Су-57 развивает максимальную скорость около 2600 километров в час, скорость набора высоты 21 километр в минуту", — говорится в статье Capital.

Также автор отмечает "непревзойденную маневренность" российского истребителя.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #су 57

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...