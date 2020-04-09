Capital отметил "непревзойденную маневренность" российского истребителя Су-57

Французские журналисты отметили "непревзойденную маневренность" и мощь "жемчужины российской авиации" Су-57. Статья о российском истребителе появилась во французском издании Capital.

Видеозапись полетов Су-57 опубликовало в конце прошлого месяца Министерство обороны Российской Федерации на своем YouTube-канале. Летчики ВКС РФ отработали фигуры высшего одиночного и группового пилотажа, продемонстрировав возможности истребителя на предельно малых высотах, пишет РИА Новости.

Автор французского журнала назвал Су-57 "жемчужиной российской авиации".

"Су-57 развивает максимальную скорость около 2600 километров в час, скорость набора высоты 21 километр в минуту", — говорится в статье Capital.

Также автор отмечает "непревзойденную маневренность" российского истребителя.