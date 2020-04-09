Путин положительно оценил вклад еврейской общины в упрочение дружбы народов РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем поздравлении глава государства отметил, что праздник обращает последователей иудаизма к обретению свободы и достоинства. Путин подчеркнул, что российские евреи чтут традиции и передают их последующим поколениям, а также сохраняют приверженность духовно-нравственным ценностям.

В завершение поздравления президент России отметил значимый вклад еврейской общины в упрочнение многовековой дружбы народов РФ.