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Путин положительно оценил вклад еврейской общины в упрочение дружбы народов РФ

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Путин дал новые поручения регионам на фоне эпидемии COVID-19
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9:32   9 Апреля 2020
Россия

Путин положительно оценил вклад еврейской общины в упрочение дружбы народов РФ

Путин положительно оценил вклад еврейской общины в упрочение дружбы народов РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем поздравлении глава государства отметил, что праздник обращает последователей иудаизма к обретению свободы и достоинства. Путин подчеркнул, что российские евреи чтут традиции и передают их последующим поколениям, а также сохраняют приверженность духовно-нравственным ценностям.

В завершение поздравления президент России отметил значимый вклад еврейской общины в упрочнение многовековой дружбы народов РФ.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #поздравление #песах

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