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9:23   9 Апреля 2020
Россия

Путин дал новые поручения регионам на фоне эпидемии COVID-19

Путин дал новые поручения регионам на фоне эпидемии COVID-19

Президент России Владимир Путин в минувшую среду провел совещание с главами регионов в формате видеоконференции, в рамках которого поручил принять новые меры в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Так, глава государства поручил губернаторам повысить готовность всех медицинских учреждений и наращивать их мощности. По словам Путина, это общая и неотложная для всех регионов задача, которой необходимо отдавать безусловный приоритет. Уже в апреле в субъекты РФ поступят дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), реанимобили и машины скорой помощи. На эти средства правительство выделило 13 млрд рублей.

Путин также заявил о необходимости социальных выплат всем медикам, которые работают с инфицированными и так или иначе участвуют в борьбе с эпидемией. С апреля по июнь 2020 года они будут получать из федерального бюджета доплату к заработной плате в размере до 80 тысяч рублей в месяц.

Отдельно президент обозначил меры, которые региональные власти должны принять для поддержки предприятий, несущих убытки из-за частичной или полной остановки своей работы в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Путин также подчеркнул важность смягчения удара от кризиса для малого и среднего бизнеса.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #поручения #коронавирус

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