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9:01   9 Апреля 2020
Общество

МЧС рассказало, как ходить в магазин за продуктами без риска заражения

МЧС рассказало, как ходить в магазин за продуктами без риска заражения

Россиянам при походе в магазин за продуктами следует соблюдать простые правила для того, чтобы избежать риска заражения коронавирусом. Об этом сообщили в МЧС России.

Отправляться за покупками в магазин лучше в то время, когда в нем меньше всего покупателей. Стоит соблюдать дистанцию и держаться на расстоянии не менее 1,5 метра от окружающих.

Прежде, чем войти, лучше надеть маску и одноразовые перчатки. Руками после касания с тележкой, товарами или различными поверхностями ни в коем случае нельзя прикасаться к лицу.

Дома прежде чем начать разбирать покупки, нужно вымыть руки. Продукты в твердой упаковке тоже следует тщательно вымыть. Также особое внимание необходимо уделить овощам и фруктам. После этого не забыть промыть поверхность на кухне, на которой были выложены продукты. Затем еще раз тщательно вымыть руки.

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Автор: Борис Нестеров
#мчс #продукты #коронавирус

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