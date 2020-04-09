Украина заявила о готовности к "нулевому транзиту газа"

Украинские власти готовятся к развитию худшего сценария из-за ситуации с транзитом российского газа. Соответствующее заявление сделал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Макогон надеется, что строительство российского трубопровода "Северный поток – 2" затянется еще как минимум на год. Однако, несмотря на это, Украина должна заранее подумать о своем будущем и приготовиться к любому исходу событий, передает РИА Новости.

Он заявил, что нынешняя программа оптимизации Украины нацелена на подготовку к "нулевому транзиту" газа. Макогон добавил, что Украина все еще рассчитывает остановить реализацию "Северный поток – 2" при поддержке Соединенных Штатов.

Жители Германии высказались в поддержку российского газопровода и за экономическое сотрудничество с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен в ФРГ.