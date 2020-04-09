Разработчик заявил, что все участвующие в параде Победы танки оснащены защитой от ОМП

Танки Т-72Б3М и Т-90М, которые примут участие в параде в честь Дня Победы оснащены защитой от оружия массового поражения (ОМП), включая биологическое и химическое. Об этом рассказали в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод".

Отмечается, что установленная защита от ОМП предусматривает "оборону" и от вирусов. Кроме того, она сможет защитить даже от ядерного взрыва, передает Федеральное агентство новостей.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховской сообщил, что почти на всей бронетехнике России установлены датчики, которые фиксируют наличие угрозы в окружающей среде. При обнаружении признаков ОМП, эти датчики автоматически задействуют защиту экипажа.

"При ее включении происходит полная герметизация объекта. Закрываются переточные отверстия в перегородке моторно-трансмиссионного отделения", – сказал Мураховской.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в настоящий момент о переносе празднования Дня Победы из-за пандемии коронавируса не говорят.