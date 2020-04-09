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 ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

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Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

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8:19   9 Апреля 2020
Весь мир

Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

Больше половины жителей Германии выступают за реализацию проекта "Северный поток-2" и экономическое сотрудничество с Россией. Соответствующее заявление сделал руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс, основываясь на данных опроса.

Так, за строительство газопровода высказались 77% жителей Германии. Противоположное мнение выразили 4% респондентов, а еще 16% предпочли промолчать. Кроме того, 55% немцев ответили, что Берлин должен сотрудничать с Москвой. Против высказались 28%, а 17% сохранили нейтралитет.

Также опрос показал то, как жители Германии относятся к политике Вашингтона. Из его результатов следует, что 86% участников опроса раскритиковали односторонние санкции США против России, 5% согласны с ними, а 9% не смогли ответить на этот вопрос.

Главными противниками проекта "Северный поток-2" выступают США и Украина. В Киеве считают, что при поддержке американской стороны Украина сможет сорвать строительство газопровода.

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Автор: Василий Пименов
#опрос #германия #северный поток-2

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