Больше половины жителей Германии выступают за реализацию проекта "Северный поток-2" и экономическое сотрудничество с Россией. Соответствующее заявление сделал руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс, основываясь на данных опроса.

Так, за строительство газопровода высказались 77% жителей Германии. Противоположное мнение выразили 4% респондентов, а еще 16% предпочли промолчать. Кроме того, 55% немцев ответили, что Берлин должен сотрудничать с Москвой. Против высказались 28%, а 17% сохранили нейтралитет.

Также опрос показал то, как жители Германии относятся к политике Вашингтона. Из его результатов следует, что 86% участников опроса раскритиковали односторонние санкции США против России, 5% согласны с ними, а 9% не смогли ответить на этот вопрос.

Главными противниками проекта "Северный поток-2" выступают США и Украина. В Киеве считают, что при поддержке американской стороны Украина сможет сорвать строительство газопровода.