Депутат ГД предложил субсидировать оказавшиеся в простое российские компании

Российским компаниям могут предоставить субсидии для выплаты зарплаты сотрудникам. Речь идет о компаниях, которые были вынуждены приостановить свою работу из-за ситуации с коронавирусом.

Автором соответствующей инициативы является депутат Государственной думы Михаил Щербаков. Он направил свое предложение российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. Субсидии предполагается выделить из средств федерального бюджета, о чем передает RT.

Щербаков считает, что сотрудникам должно выплачиваться не менее 70% от ежемесячной заработной платы. При этом для сотрудников с одним ребенком младше 18 лет этот процент должен возрастать до 80%, а сотрудники, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей должны получить выплату размером с полную заработную плату за месяц.