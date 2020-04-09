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7:25   9 Апреля 2020
Общество

Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински

Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински

Экс-сотрудница Белого дома Линда Трипп скончалась в возрасте 70 лет от рака молочной железы.

Линда Трипп была близкой подругой Моники Левински, стажирующейся в Белом доме. Трипп записывала телефонные разговоры, в которых Левински признавалась в любви к президенту США Биллу Клинтону. Тогда он был президентом страны. Позже Трипп отдала сделанные на аудиокассеты записи прокурору Кеннету Старру.

Когда записи были обнародованы, поднялся большой скандал. Изначально Билл Клинтон опровергал близкие отношения с Моникой Левински, но позже признался в любовной связи. Клинтона обвинили в лжесвидетельстве, склоняли к сложению полномочий, но сенаторы объявили президента США невиновным.

Линда Трипп умерла в среду, 8 апреля. У экс-сотрудницы Белого дома диагностировали рак.

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Автор: Яна Либерман
#пентагон #клинтон #моника левински

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