Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат ГД предложил субсидировать оказавшиеся в простое российские компании

Депутат ГД предложил субсидировать оказавшиеся в простое российские компании

 Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински

Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински
Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

 ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября
ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

 Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре

Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре
Депутат ГД предложил субсидировать оказавшиеся в простое российские компании

Депутат ГД предложил субсидировать оказавшиеся в простое российские компании

 Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински

Умерла бывшая сотрудница Белого дома, объявившая о связи Клинтона и Моники Левински
Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

Немцы поддержали строительство "Северного потока-2"

 ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября
ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

 Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре

Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре
6:45   9 Апреля 2020
Экономика

ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

Украина в соответствии с предписанием арбитра Всемирной торговой организации (ВТО) должна исполнить решение по импорту нитрата аммония из России. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Назначенный генеральным директором ВТО арбитр 8 апреля постановил, что Украина должна исполнить решение по спору до 15 сентября. В сообщении министерства указано, что необходимо поставить точку в вопросе антидемпинговых мер на российский нитрат аммония.

Украина в несколько раз повысила пошлины на поставки нитрата аммония из России в июле 2014 года. Москва подала иск в ВТО в 2015 году, оспаривая методику, которую Киев использовал при расчете себестоимости продукции из РФ. Специалисты Незалежной исходили из цен на энергоносители на рынках третьих стран вместо того, чтобы ориентироваться на российский рынок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #украина #вто

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...