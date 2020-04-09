ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

Украина в соответствии с предписанием арбитра Всемирной торговой организации (ВТО) должна исполнить решение по импорту нитрата аммония из России. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Назначенный генеральным директором ВТО арбитр 8 апреля постановил, что Украина должна исполнить решение по спору до 15 сентября. В сообщении министерства указано, что необходимо поставить точку в вопросе антидемпинговых мер на российский нитрат аммония.

Украина в несколько раз повысила пошлины на поставки нитрата аммония из России в июле 2014 года. Москва подала иск в ВТО в 2015 году, оспаривая методику, которую Киев использовал при расчете себестоимости продукции из РФ. Специалисты Незалежной исходили из цен на энергоносители на рынках третьих стран вместо того, чтобы ориентироваться на российский рынок.