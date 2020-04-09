"КиноПоиск HD" ищет новых авторов для своих сериалов

Онлайн-кинотеатр "КиноПоиск HD", сценарная школа "Лига кино" и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) запустили конкурс "Марафон сценаристов". Главной целью проекта является поиск авторов будущих сериалов онлайн-кинотеатра.

Участники должны будут пройти четыре отборочных этапа, пишет "КиноПоиск HD". С 8 апреля по 30 июня состоится первый этап конкурса, в процессе которого авторам нужно будет написать сюжет нового сериального эпизода. Вторым шагом станет проработка создания заявки на оригинальный сериал, а также встреча с известными режиссерами, сценаристами и продюсерами.

Дополнительная подготовка с редакторами и авторами "Лиги кино" и "КиноПоиск HD" будет проведена с теми, кто попадет в шорт-лист. В рамках этого этапа участникам помогут грамотно оформить презентацию и научат защищать свой проект. В сентябре пройдет четвертый этап отбора, в котором состоится онлайн-питчинг лучших проектов.

"Мы хотим, чтобы талантливые молодые авторы освоили эту престижную, востребованную сейчас профессию, поэтому не ограничиваем круг участников профессиональными сценаристами", – заявила директор по контенту "КиноПоиск HD" Ольга Филипук.

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