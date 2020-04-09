Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"КиноПоиск HD" ищет новых авторов для своих сериалов

"КиноПоиск HD" ищет новых авторов для своих сериалов

 Автомобили младше четырех лет освободили от техосмотра в России

Автомобили младше четырех лет освободили от техосмотра в России
ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

 Уральский институт готов запустить производство дезинфектора для борьбы с коронавирусом

Уральский институт готов запустить производство дезинфектора для борьбы с коронавирусом
ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

 Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре

Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре
"КиноПоиск HD" ищет новых авторов для своих сериалов

"КиноПоиск HD" ищет новых авторов для своих сериалов

 Автомобили младше четырех лет освободили от техосмотра в России

Автомобили младше четырех лет освободили от техосмотра в России
ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

ВТО предписала Украине исполнить решение по спору с Россией до 15 сентября

 Уральский институт готов запустить производство дезинфектора для борьбы с коронавирусом

Уральский институт готов запустить производство дезинфектора для борьбы с коронавирусом
ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

 Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре

Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре
5:50   9 Апреля 2020
Общество

Автомобили младше четырех лет освободили от техосмотра в России

Автомобили младше четырех лет освободили от техосмотра в России

Нововведение по техосмотру автомобилей начнет действовать в стране с 8 июня. Соответствующие поправки были включены в закон "О техническом осмотре транспортных средств".

Изменения будут внесены в процесс прохождения диагностики автомобиля, который теперь будет фиксироваться на камеру. Машины, возраст которых составляет менее четырех лет, могут не проходить обязательный техосмотр, а автомобили в возрасте от четырех до десяти лет должны проходить его каждые два года. Автомобили старше десяти лет будут проходить ТО каждый год.

Специалист Юридической клиники Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС Артем Плахов считает, что изменения позволят избежать распространения нелегальной практики получения диагностических карт на машину без фактического осмотра. Об этом сообщает "Вечерний Орел".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#госдума #авто #техосмотр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...