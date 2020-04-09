Автомобили младше четырех лет освободили от техосмотра в России

Нововведение по техосмотру автомобилей начнет действовать в стране с 8 июня. Соответствующие поправки были включены в закон "О техническом осмотре транспортных средств".

Изменения будут внесены в процесс прохождения диагностики автомобиля, который теперь будет фиксироваться на камеру. Машины, возраст которых составляет менее четырех лет, могут не проходить обязательный техосмотр, а автомобили в возрасте от четырех до десяти лет должны проходить его каждые два года. Автомобили старше десяти лет будут проходить ТО каждый год.

Специалист Юридической клиники Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС Артем Плахов считает, что изменения позволят избежать распространения нелегальной практики получения диагностических карт на машину без фактического осмотра. Об этом сообщает "Вечерний Орел".