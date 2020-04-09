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5:15   9 Апреля 2020
Общество

Жители нескольких городов РФ пожаловались на завышенные платежи за ЖКУ

Жители нескольких городов РФ пожаловались на завышенные платежи за ЖКУ

Сумма платежей за отопление и капитальный ремонт в нескольких городах России достигла 30 тысяч рублей. На резкое подорожание ЖКУ пожаловались жители города Усинска и Воронежа.

Жительница Усинска, получившая счет на 18 тысяч рублей, заявила, что таким образом теплоснабжающая компания пересчитала цены на свои услуги после установки новых счетчиков в 2019 году. Местные жители были возмущены действиями коммунальщиков, назвав их издевательством, передает РИА Новости.

"Единственная их уступка для нас  рассрочка платежа после долгой и унизительной процедуры сбора пакета документов. Это просто издевательство над людьми", — возмутились жители Усинска.

Похожая ситуация сложилась и в Воронеже, где Фонд капитального ремонта прислал горожанам огромные счета на доплаты. Сумма в квитанции достигала 44 тысяч рублей. Больше всего денег взималось за некий "перерасчет".

Представители Фонда пояснили, что перерасчет был произведен согласно законодательству, так как в 2014 году во время создания реестра некоторых жильцов не учли, в связи с чем они не получали квитанции несколько лет.

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Автор: Яна Либерман
#квитанции #жку #коммунальные платежи

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