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4:49   9 Апреля 2020
Политика

Уральский институт готов запустить производство дезинфектора для борьбы с коронавирусом

Уральский институт готов запустить производство дезинфектора для борьбы с коронавирусом

Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом ("УНИХИМ с ОЗ", холдинг "РТ-Химкомпозит", входит в "Ростех") заявил о готовности к производству дезинфектора для обработки пространств в рамках профилактики коронавируса.

"УНИХИМ с ОЗ" готов производить на своем опытном заводе до 200 тонн дезинфектора в месяц с отгрузкой в любой российский регион. Однако этому мешает отсутствие необходимых документов, разрешающих применение дезинфектора в рамках работ по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции.

Научно-исследовательский институт попросил Кабмин РФ рассмотреть возможность для проведения государственной регистрации средства в ускоренном порядке либо расширить ранее выданное свидетельство. Об этом говорится в письме гендиректора на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передает РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#дезинфекция #коронавирус

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