Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители нескольких городов РФ пожаловались на завышенные платежи за ЖКУ

Жители нескольких городов РФ пожаловались на завышенные платежи за ЖКУ

 Депутат Власов назвал опасными советы блогеров по борьбе с коронавирусом

Депутат Власов назвал опасными советы блогеров по борьбе с коронавирусом
Уральский институт готов запустить производство дезинфектора для борьбы с коронавирусом

Уральский институт готов запустить производство дезинфектора для борьбы с коронавирусом

 Овсянников признался, что сожалеет об инциденте в аэропорту Ижевска

Овсянников признался, что сожалеет об инциденте в аэропорту Ижевска
ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

 Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре

Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре
Жители нескольких городов РФ пожаловались на завышенные платежи за ЖКУ

Жители нескольких городов РФ пожаловались на завышенные платежи за ЖКУ

 Депутат Власов назвал опасными советы блогеров по борьбе с коронавирусом

Депутат Власов назвал опасными советы блогеров по борьбе с коронавирусом
Уральский институт готов запустить производство дезинфектора для борьбы с коронавирусом

Уральский институт готов запустить производство дезинфектора для борьбы с коронавирусом

 Овсянников признался, что сожалеет об инциденте в аэропорту Ижевска

Овсянников признался, что сожалеет об инциденте в аэропорту Ижевска
ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

 Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре

Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре
4:21   9 Апреля 2020
Политика

Овсянников признался, что сожалеет об инциденте в аэропорту Ижевска

Овсянников признался, что сожалеет об инциденте в аэропорту Ижевска

Исключенный из партии "Единая Россия" за неприемлемое поведение в ходе досмотра в аэропорту Ижевска заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников признался, что сожалеет о произошедшем. Об этом он сообщил в интервью ФАН.

Овсянников рассказал, что летал в Ижевск навестить отца. Замглавы Минпромторга допустил некорректное высказывание в отношении сотрудников аэропорта, которые, как ему показалось, предъявили к нему чрезмерные требования.

Замминистра считает, что история обрела такой резонанс в средствах массовой информации, так как в этом сыграл роль ряд факторов. Овсянников отметил, что такие ограничения нетипичны для обычной жизни. В интервью Федеральному агентству новостей он сообщил, что сейчас ожидает решения суда, который определит для него административное наказание.

Решение об исключении Овсянникова из партии за некорректное поведение в аэропорту Ижевска было принято президиумом Генсовета "Единой России" 8 апреля. Овсянников сообщил, что узнал об этом решении из СМИ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#аэропорт #овсянников #минпромторг #ижевск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...