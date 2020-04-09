Овсянников признался, что сожалеет об инциденте в аэропорту Ижевска

Исключенный из партии "Единая Россия" за неприемлемое поведение в ходе досмотра в аэропорту Ижевска заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников признался, что сожалеет о произошедшем. Об этом он сообщил в интервью ФАН.

Овсянников рассказал, что летал в Ижевск навестить отца. Замглавы Минпромторга допустил некорректное высказывание в отношении сотрудников аэропорта, которые, как ему показалось, предъявили к нему чрезмерные требования.

Замминистра считает, что история обрела такой резонанс в средствах массовой информации, так как в этом сыграл роль ряд факторов. Овсянников отметил, что такие ограничения нетипичны для обычной жизни. В интервью Федеральному агентству новостей он сообщил, что сейчас ожидает решения суда, который определит для него административное наказание.

Решение об исключении Овсянникова из партии за некорректное поведение в аэропорту Ижевска было принято президиумом Генсовета "Единой России" 8 апреля. Овсянников сообщил, что узнал об этом решении из СМИ.