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3:52   9 Апреля 2020
Политика

Помпео заявил об открытости Трампа к сотрудничеству с любой страной для борьбы с пандемией

Помпео заявил об открытости Трампа к сотрудничеству с любой страной для борьбы с пандемией

Президент США Дональд Трамп открыт к сотрудничеству с любой страной для борьбы с пандемией коронавируса, включая Китай. Госсекретарь США Майк Помпео заявил об этом в интервью Bild.

Американский президент находится в контакте с мировыми лидерами и готов сотрудничать с любой страной, чтобы объединить усилия в борьбе с коронавирусной пандемией, заявил Помпео. Госсекретарь США подчеркнул, что Трамп готов к сотрудничеству в том числе с КНР.

Соединенные Штаты способны взять на себя главенствующую роль в том, чтобы помочь миру одолеть пандемию, добавил Помпео. При этом он указал на опасность, которую может представлять распространение различной дезинформации о коронавирусе.

США ранее отказались снять санкции с Ирана для помощи исламской республике в борьбе с коронавирусом. Госдепартамент во вторник распространил заявление, в котором обвинил Тегеран в спонсировании терроризма.

Соединенные Штаты по количеству заражений занимают первое место. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 1,5 млн.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #помпео #пандемия

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