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3:21   9 Апреля 2020
Наука

Австралийские ученые обнаружили препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Австралийские ученые обнаружили препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Ученые из Австралии обнаружили, что препарат против паразитов ивермектин способен подавить коронавирус за 48 часов.

Исследователи добавили лекарство на клетки, пораженные коронавирусом, сообщает РИА Новости. Через 24 часа препарат сумел уничтожить 93% вируса, а через 48 часов — 99%.

По словам ученых, ивермектин смог уничтожить практически весь вирусный материал. Отмечается, что препарат не является токсичным и не оказал отрицательного эффекта на образцы.

После дальнейших исследований, в случае успеха, лекарство смогут применять для лечения больных COVID-19. Препарат способен снижать вирусную нагрузку SARS-CoV-2, а также не допускать осложнений.

Сейчас в мире выявлено более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 300 тыс. человек выздоровели, более 88 тыс. скончались. 

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Автор: Илья Романович
#ученые #препарат #лекарство #коронавирус

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