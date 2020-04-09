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2:52   9 Апреля 2020
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Двух мужчин задержали в Москве за нелегальную торговлю масками

Двух мужчин задержали в Москве за нелегальную торговлю масками

Мужчины незаконно продавали медицинские маски в электричках на Курском и Ярославском вокзалах Москвы. Они не имели разрешения на осуществление торговой деятельности.

Первый нелегальный торговец был задержан сотрудниками полиции в электричке, которая приехала из Владимирской области на столичный Ярославский вокзал. В отношении мужчины 1990 года рождения был составлен протокол об административном нарушении. При себе у него было несколько десятков медицинских масок.

Еще один нарушитель был пойман вблизи Курского вокзала. Мужчина 1995 года рождения продавал многоразовые медицинские маски. На него также был составлен административный протокол, передает телеканал "360".

Запрет на продажу медицинских товаров вне аптек действует в России с апреля этого года. Кроме того, для осуществления легальной торговой деятельности необходимо официальное разрешение.

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Автор: Василий Пименов
#москва #торговля

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