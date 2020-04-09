Залпы из установок "Град" на учениях в Приамурье показали на видео

Совместные испытания беспилотника и реактивных систем залпового огня "Град" впервые прошли в России. Военные учения состоялись на территории полигона "Трехречье" в Амурской области.

Российские военные выпускали снаряды из реактивных систем по целям условного противника, расположенным на расстоянии от 15 до 25 км. Координаты целей были получены с помощью беспилотника "Орлан-10" и новейшего комплекса разведки, управления и связи "Стрелец". Видео военных учений публикует телеканал "360".

Испытания проводились при участии мотострелковых соединений Восточного военного округа из Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области. В ходе учений были использованы порядка 400 единиц различного вооружения и техники.

Военнослужащие ВДВ в конце марта провели учения на крымском полигоне "Опук". В ходе мероприятий они отработали высадку на побережье и атаку на условного врага.