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1:05   9 Апреля 2020
Политика

Сирийские наемники больше не хотят воевать за ПНС Ливии

Сирийские наемники больше не хотят воевать за ПНС Ливии

Сирийские наемники не хотят ехать в Ливию, чтобы сражаться на стороне Правительства национального согласия (ПНС). Из-за этого "Сирийская национальная армия" (СНА) отказалась от отправки очередной группы боевиков в Триполи.

Источник издания Step News Agency уточнил, что это уже вторая отмененная переброска боевиков за последнее время. Бандформирования СНА отправили в Ливию слишком много наемников, в связи с чем их запасы исчерпались. Кроме того, ряды ПНС Ливии терпят слишком много боевых неудач, что заканчивается жертвами и ранеными среди сирийских наемников.

СНА получает деньги за переброску сирийских боевиков в Ливию. Заказчиком является Турция, которая открыто вмешивается в ливийский конфликт, оказывая поддержку боевикам ПНС Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

Иностранные наемники стали одной из причин распространения коронавируса в Ливии. Сирийские боевики не проверяются на наличие инфекции, поскольку их начальники не проводят никаких карантинных процедур.

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Автор: Илья Романович
#ливия #пнс ливии

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