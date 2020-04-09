Сирийские наемники больше не хотят воевать за ПНС Ливии

Сирийские наемники не хотят ехать в Ливию, чтобы сражаться на стороне Правительства национального согласия (ПНС). Из-за этого "Сирийская национальная армия" (СНА) отказалась от отправки очередной группы боевиков в Триполи.

Источник издания Step News Agency уточнил, что это уже вторая отмененная переброска боевиков за последнее время. Бандформирования СНА отправили в Ливию слишком много наемников, в связи с чем их запасы исчерпались. Кроме того, ряды ПНС Ливии терпят слишком много боевых неудач, что заканчивается жертвами и ранеными среди сирийских наемников.

СНА получает деньги за переброску сирийских боевиков в Ливию. Заказчиком является Турция, которая открыто вмешивается в ливийский конфликт, оказывая поддержку боевикам ПНС Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

Иностранные наемники стали одной из причин распространения коронавируса в Ливии. Сирийские боевики не проверяются на наличие инфекции, поскольку их начальники не проводят никаких карантинных процедур.