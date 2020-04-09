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Западные спецслужбы могли повлиять на новый доклад ОЗХО о "химатаке" в сирийской Хаме

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0:26   9 Апреля 2020
Политика

Западные спецслужбы могли повлиять на новый доклад ОЗХО о "химатаке" в сирийской Хаме

Западные спецслужбы могли повлиять на новый доклад ОЗХО о "химатаке" в сирийской Хаме

Новый доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы применении химического оружия в сирийской провинции Хама был составлен под давлением западных спецслужб, считает член Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Доклад является политически мотивированным и недостоверным, сообщил Клинцевич в разговоре с Федеральным агентством новостей. По словам эксперта, зачастую международные организации находятся под влиянием западных спецслужб, когда делают подобные заявления. Им это нужно для очередного нападения на Россию и ее союзников.

"Все это попытка удара по государствам, которые придерживаются объективной и справедливой позиции и приверженности международному праву", — уверен сенатор.

Доклад ОЗХО является продолжением инфовойны с Россией, несмотря на сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса в мире. Организация преследует политические цели, публикуя документ в непростое время.

Речь идет об инциденте с применением химоружия в Сирии в 2017 году. ОЗХО утверждает, что власти сделали это 24, 27 и 30 марта, поставив под удар местное население. Однако правительство республики не раз повторяло, что никакой химической атаки не было, в стране в принципе не было подобного оружия, оно было уничтожено до 2017 года под контролем ОЗХО.

 

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #доклад #озхо #франц клинцевич #химическая атака

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