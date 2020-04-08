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23:53   8 Апреля 2020
Политика

Сирия просит помощи России в условиях пандемии

Сирия просит помощи России в условиях пандемии

Власти Сирии направили просьбу в Министерство здравоохранения РФ. Они попросили предоставить оборудование для тестирования на COVID-19 и средства защиты от вируса.

Сирия нуждается в помощи России в связи с распространением коронавируса. Государство просит отправить в страну защитные костюмы и оборудование для проведения анализов на COVID-19, сообщает ТАСС.

"Сирия обратилась в Министерство здравоохранения РФ с просьбой предоставить оборудование для обнаружения коронавируса, а также защитные костюмы и оборудование для проведения анализов и обследования <...>, чтобы помочь сирийскому народу справиться с коронавирусом", — пояснил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

На сайте SANA появилась публикация со ссылкой на Министерство здравоохранения Сирии. Издание сообщает, что в стране зафиксировано два летальных исхода, причиной которых стал коронавирус. Общее количество зараженных COVID-19 в Сирии составляет 19 человек.

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Автор: Илья Романович
#помощь #сирия #коронавирус

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