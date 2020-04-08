Депутат Власов назвал опасными советы блогеров по борьбе с коронавирусом

Блогеры активно высказываются на тему борьбы с коронавирусом, используют ситуацию в коммерческих целях и могут давать опасные советы, считает депутат Госдумы РФ Василий Власов.

Бороться с блогерами невозможно, как и привлечь их к ответственности, но можно увеличивать охват официальных каналов информирования о COVID-19, заявил депутат в разговоре с iReactor. По его словам, регулировать деятельность интернет-экспертов невозможно, каждый россиянин должен сам внимательно относиться к советам блогеров. Власов также отметил, что многие из них пользуются ситуацией для заработка, например, продают бесполезные тканевые маски или даже препараты.

"Думаю, профильным ведомствам и правительству нужно объяснять, что в интернете не все имеют медицинское образование. И прислушиваться к таким предложениям глупо и неправильно", – считает депутат.

Власов добавил, что нужно сделать официальные ресурсы более популярными, чтобы у большего числа людей был доступ к достоверной информации. Пока им невозможно конкурировать с блогерами, у которых миллионы подписчиков.

В условиях пандемии медицинские и другие блогеры активно стали писать в своих соцсетях о коронавирусе, методах борьбы и профилактики. Также некоторые продвигают фейки о том, что власти якобы скрывают настоящую статистику заболеваний.