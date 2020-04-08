Россия предотвратила активизацию "спящих" ячеек террористов в Сирии

Разведывательно-поисковые работы были проведены российскими военными полицейскими в окрестностях сирийского Дамаска. На западе провинции удалось обнаружить схрон боевиков с оружием и взрывчаткой.

Находка была сделана в населенном пункте Сакба, который расположен на западе провинции Дамаск. Он был зачищен от террористов еще два года назад в рамках операции "Дамасская сталь", которая проводилась Сирийской арабской армией (САА) при поддержке российской стороны в Восточной Гуте.

До сих пор в Сакбе продолжают находить тайники боевиков, забитые оружием и взрывчаткой. Они были сделаны террористами из группировок "Хайят Тахрир аш-Шам" и "Ахрар аш-Шам", передает Федеральное агентство новостей, корреспондент которого публикует фото с места событий.

Вскрытие схронов боевиков военной полицией РФ позволит предотвратить новые атаки со стороны террористов. Кроме того, это не позволит активироваться спящим ячейкам боевиков.

Российские военные также продолжают патрулировать сирийские территории. Накануне они провели наземное патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака, а также с воздуха оценили обстановку вблизи аэродрома Камишлия.