Беглов доложил Путину о работе по борьбе с коронавирусом в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в формате видеоконференции с главами регионов. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил главе государства о ситуации с готовностью городских медицинских учреждений к приему больных.

В Санкт-Петербурге к концу апреля будет обеспечено необходимое количество коек и достаточный запас лекарственных препаратов, в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения РФ. Губернатор также рассказал о готовящихся мерах для поддержки малого и среднего бизнеса, пишут "Невские новости". Беглов сообщил, что планируются меры налогового стимулирования и снижения нагрузки.

Дежурные детские сады работают в городе для детей родителей, которые заняты на работе на градообразующих предприятиях. Пожилым людям по-прежнему рекомендуется не нарушать режим самоизоляции и без лишней необходимости не выходить из дома, пишут "Невские новости".