Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юный сын президента Сербии болен COVID-19

Юный сын президента Сербии болен COVID-19

 Оперштаб сообщил о семи случаях смерти пациентов с коронавирусом в Москве

Оперштаб сообщил о семи случаях смерти пациентов с коронавирусом в Москве
Россия предотвратила активизацию "спящих" ячеек террористов в Сирии

Россия предотвратила активизацию "спящих" ячеек террористов в Сирии

 Беглов доложил Путину о работе по борьбе с коронавирусом в Петербурге

Беглов доложил Путину о работе по борьбе с коронавирусом в Петербурге
ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

 Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре

Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре
Юный сын президента Сербии болен COVID-19

Юный сын президента Сербии болен COVID-19

 Оперштаб сообщил о семи случаях смерти пациентов с коронавирусом в Москве

Оперштаб сообщил о семи случаях смерти пациентов с коронавирусом в Москве
Россия предотвратила активизацию "спящих" ячеек террористов в Сирии

Россия предотвратила активизацию "спящих" ячеек террористов в Сирии

 Беглов доложил Путину о работе по борьбе с коронавирусом в Петербурге

Беглов доложил Путину о работе по борьбе с коронавирусом в Петербурге
ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

 Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре

Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре
22:09   8 Апреля 2020
Политика

Беглов доложил Путину о работе по борьбе с коронавирусом в Петербурге

Беглов доложил Путину о работе по борьбе с коронавирусом в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в формате видеоконференции с главами регионов. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил главе государства о ситуации с готовностью городских медицинских учреждений к приему больных.

В Санкт-Петербурге к концу апреля будет обеспечено необходимое количество коек и достаточный запас лекарственных препаратов, в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения РФ. Губернатор также рассказал о готовящихся мерах для поддержки малого и среднего бизнеса, пишут "Невские новости". Беглов сообщил, что планируются меры налогового стимулирования и снижения нагрузки.

Дежурные детские сады работают в городе для детей родителей, которые заняты на работе на градообразующих предприятиях. Пожилым людям по-прежнему рекомендуется не нарушать режим самоизоляции и без лишней необходимости не выходить из дома, пишут "Невские новости".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#путин #петербург #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...