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 Оперштаб сообщил о семи случаях смерти пациентов с коронавирусом в Москве

Оперштаб сообщил о семи случаях смерти пациентов с коронавирусом в Москве
Россия предотвратила активизацию "спящих" ячеек террористов в Сирии

Россия предотвратила активизацию "спящих" ячеек террористов в Сирии

 Беглов доложил Путину о работе по борьбе с коронавирусом в Петербурге

Беглов доложил Путину о работе по борьбе с коронавирусом в Петербурге
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21:41   8 Апреля 2020
Общество

Оперштаб сообщил о семи случаях смерти пациентов с коронавирусом в Москве

Оперштаб сообщил о семи случаях смерти пациентов с коронавирусом в Москве

Московский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки зафиксировано семь случаев смерти людей с подтвержденным COVID-19.

Оперштаб отмечает, что все пациенты имели тяжелые сопутствующие заболевания, в их числе хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония и другие, передает РИА Новости. По данным штаба возраст пациентов – от 53 до 80 лет.

"В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщил оперштаб.

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, что четверть населения столицы продолжает передвигаться по городу. Мэр отметил, что это вполне оптимальный баланс в действующих условиях.

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Автор: Василий Пименов
#москва #россия

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