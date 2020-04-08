Оперштаб сообщил о семи случаях смерти пациентов с коронавирусом в Москве

Московский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки зафиксировано семь случаев смерти людей с подтвержденным COVID-19.

Оперштаб отмечает, что все пациенты имели тяжелые сопутствующие заболевания, в их числе хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония и другие, передает РИА Новости. По данным штаба возраст пациентов – от 53 до 80 лет.

"В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщил оперштаб.

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, что четверть населения столицы продолжает передвигаться по городу. Мэр отметил, что это вполне оптимальный баланс в действующих условиях.