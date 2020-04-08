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Власти России помогут регионам в решении мусорного вопроса во время режима самоизоляции

Власти России помогут регионам в решении мусорного вопроса во время режима самоизоляции

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21:16   8 Апреля 2020
Общество

Власти России помогут регионам в решении мусорного вопроса во время режима самоизоляции

Власти России помогут регионам в решении мусорного вопроса во время режима самоизоляции

Региональным операторам окажут поддержку из-за увеличения объема мусора в регионах, заявили в аппарате вице-премьера страны Виктории Абрамченко

Правительство выделит регионам финансирование на поддержку операторов в условиях увеличенного объема мусора и снижения собираемости платежей. Абрамченко уточнила, что важно не допустить прекращения работы предприятий сектора и добавила, что власти РФ согласовали компенсацию расходов, передает телеканал "360".

Также рассматриваются дополнительные меры поддержки для возмещения процентных ставок по ранее взятым кредитам. Чиновница заметила, что исходя из объема превышения отходов, которые были заложены в тариф, нужно учитывать реальную эффективность операторов и перераспределение нагрузки.   

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.

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Автор: Кристина Мокроусова
#рф #мусор #абрамченко

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