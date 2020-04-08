РФ обвинила ОЗХО в нарушении базового принципа из-за доклада по "химатаке" в Сирии

Постпредство РФ усомнилось в методах работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследовании по факту применения химического оружия сирийским правительством в Аль-Латамне.

В постпредстве заявили, что отчет ОЗХО в отношении событий 2017 года, когда сирийское правительство якобы воспользовалось химоружием, не содержит информации о посещении специалистами места происшествия. Сотрудники ОЗХО вели дистанционное расследование, пишет Федеральное агентство новостей.

В своем докладе ОЗХО опирается на мнение экспертов Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), которые не придерживались последовательности в действиях, направленных на выяснение подробностей инцидента.

Правительство Сирии много раз заверяло, что никогда не использовало химическое оружие против мирных жителей или террористов.