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 Бекмамбетов спродюсирует новую экранизацию "Ромео и Джульетты"

Бекмамбетов спродюсирует новую экранизацию "Ромео и Джульетты"
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21:01   8 Апреля 2020
Общество

Бекмамбетов спродюсирует новую экранизацию "Ромео и Джульетты"

Бекмамбетов спродюсирует новую экранизацию "Ромео и Джульетты"

Студия Бекмамбетова готовится к работе над картиной "Р#Д". Это современная адаптация пьесы Уильяма Шекспира, снятая в формате screenlife.

Пресс-служба "Базелевс" сообщила подробности о съемках новой версии знаменитой романтической истории. Это станет первым проектом компании Interface Films, которая намерена сосредоточиться на разработке фильмов в screenlife-формате.Тимур Бекмамбетов выступит продюсером картины вместе с Игорем Цаем. Режиссерское кресло, по данным Variety, займет Кэри Уильямс. Роль Ромео достанется Камерону Энджелсу, а Джульетты —  Франческе Ноэль.

Screenlife — это стиль съемки, при котором сюжет разворачивается на экранах компьютеров и смартфонов.

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Автор: Юлия Яковлева
#кинематограф #бекмамбетов

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