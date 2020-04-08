Бекмамбетов спродюсирует новую экранизацию "Ромео и Джульетты"

Студия Бекмамбетова готовится к работе над картиной "Р#Д". Это современная адаптация пьесы Уильяма Шекспира, снятая в формате screenlife.

Пресс-служба "Базелевс" сообщила подробности о съемках новой версии знаменитой романтической истории. Это станет первым проектом компании Interface Films, которая намерена сосредоточиться на разработке фильмов в screenlife-формате.Тимур Бекмамбетов выступит продюсером картины вместе с Игорем Цаем. Режиссерское кресло, по данным Variety, займет Кэри Уильямс. Роль Ромео достанется Камерону Энджелсу, а Джульетты — Франческе Ноэль.

Screenlife — это стиль съемки, при котором сюжет разворачивается на экранах компьютеров и смартфонов.