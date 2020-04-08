Художники из Подмосковья создали огромный рисунок в поддержку врачей

Огромное сердце с надписью "Спасибо" длиной 30 метров появилось в поле вблизи подмосковного Подольска. Так братья-художники Илья и Максим Демченко попытались отблагодарить медиков, которые находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом.

Молодые люди более десяти лет занимаются граффити. Надпись, которую они выполнили, отчетливо видно с высоты птичьего полета. Сами художники призывают распространить видео в соцсетях, чтобы медики чувствовали благодарность. На арт-объект художники потратили 35 литров краски, передает телеканал "360".

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что количество выздоровевших пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, увеличилось до 210 человек. Всего в Москве коронавирусной инфекцией заразились 4,4 тысячи человек, 387 случаев заражения зафиксировали врачи Подмосковья.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.