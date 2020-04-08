Коронавирус вызвал рост цены на золото из-за неопределенности на биржах

Стоимость тройской унции золота на последних торгах превысила 1700 долларов. Инвесторы со всего мира вкладываются в драгоценный металл, таким образом "замораживая" свои средства до окончания непрогнозируемой рецессии мировой экономики.

Резкое увеличение стоимости золота обусловлено повышенным спросом и является традиционным признаком замедления мировых экономических процессов. Вкладываться в драгоценные металлы игроки бирж начинают в тех случаях, когда у них нет возможности выгодно приобрести акции или другие ценные бумаги. В период кризиса ситуация становится непредсказуемой, а большинство спекулянтов не готовы рисковать средствами ради дохода.

В этой ситуации именно золото, признанное самым безопасным активом, начинает набирать популярность. Приобретая слитки, биржевые игроки ставят свои деньги "на паузу", сохраняя их в самом безопасном ресурсе до тех пор, пока не будет окончательно понятна динамика дальнейшего финансового развития, сообщает News.ru.