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20:59   8 Апреля 2020
Экономика

Коронавирус вызвал рост цены на золото из-за неопределенности на биржах

Коронавирус вызвал рост цены на золото из-за неопределенности на биржах

Стоимость тройской унции золота на последних торгах превысила 1700 долларов. Инвесторы со всего мира вкладываются в драгоценный металл, таким образом "замораживая" свои средства до окончания непрогнозируемой рецессии мировой экономики.

Резкое увеличение стоимости золота обусловлено повышенным спросом и является традиционным признаком замедления мировых экономических процессов. Вкладываться в драгоценные металлы игроки бирж начинают в тех случаях, когда у них нет возможности выгодно приобрести акции или другие ценные бумаги. В период кризиса ситуация становится непредсказуемой, а большинство спекулянтов не готовы рисковать средствами ради дохода.

В этой ситуации именно золото, признанное самым безопасным активом, начинает набирать популярность. Приобретая слитки, биржевые игроки ставят свои деньги "на паузу", сохраняя их в самом безопасном ресурсе до тех пор, пока не будет окончательно понятна динамика дальнейшего финансового развития, сообщает News.ru

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Автор: Василий Пименов

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