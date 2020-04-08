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 Бекмамбетов спродюсирует новую экранизацию "Ромео и Джульетты"

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20:47   8 Апреля 2020
Общество

Губернатор Петербурга подписал четыре закона, принятые в ЗакСе

Губернатор Петербурга подписал четыре закона, принятые в ЗакСе

Четыре закона, принятые Законодательным собранием Петербурга, подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в городской администрации.

Градоначальник Северной столицы одобрил законы о защите населения во время режима ЧС, об административных нарушениях и о налогах и сборах, а также поправки в "Социальный кодекс". В последних говорится о ежемесячной выплате семьям с детьми от трех до семи лет. Закон о штрафах за нарушение режима повышенной готовности гласит, что петербуржцев будут штрафовать за несоблюдение его правил. Речь идет о сумме в четыре тысячи рублей.

Один из подписанных Александром Бегловым законов касается послаблений для представителей малого и среднего бизнеса, обусловленных ситуацией на фоне пандемии коронавируса, отмечает издание "Невские новости". Он нацелен на оказание помощи предпринимателям. В частности, закон затрагивает бизнесменов, работающих в сферах общественного питания, туризма, перевозок, дополнительного образования.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса. Кроме того, власти страны окажут помощь и обычным гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию из-за пандемии. В частности, на дополнительные выплаты могут рассчитывать семьи с несовершеннолетними детьми, о чем заявил президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Яна Либерман
#петербург #закс #беглов

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