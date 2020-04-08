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20:37   8 Апреля 2020
Общество

Депутат Госдумы Вострецов призвал бизнесменов отдать часть доходов в бюджет страны

Депутат Госдумы Вострецов призвал бизнесменов отдать часть доходов в бюджет страны

Представителям бизнеса со сверхдоходами следует отдать часть средств в государственный бюджет, считает депутат Госдумы Сергей Вострецов. Такая мера, по его мнению, поможет пережить потрясения, связанные с пандемией.

Олигархи должны оставить по 10 миллионов долларов себе, а оставшуюся сумму перевести в бюджет страны, заявил Сергей Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН). По мнению депутата, подобное позволит им избавиться от греха стяжательства и восстановить справедливость. Это предложение касается и представителей российского бизнеса, отметил Вострецов.

Собеседник ФАН считает, что реализация такой меры покажет: Россия "поистине богата", так как в ней живут социально ответственные люди, заявил он. Сложившаяся ситуация продемонстрировала бренность мирских благ, добавил Сергей Вострецов. Без духовности, уверен депутат Госдумы, жизни вообще не будет.

Российское правительство намерено принять нестандартные формы поддержки бизнеса в сложившейся ситуации, отметил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он не исключил падение ВВП от 3% до 5%. Кудрин добавил, что сейчас идет подготовка документа, направленного на разные отрасли бизнеса. Он смягчит ситуацию в экономике.

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Автор: Кристина Мокроусова
#деньги #бизнес #вострецов

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