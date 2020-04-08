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20:14   8 Апреля 2020
Общество

Депутат Госдумы Вострецов объяснил, почему стоит увеличить стоимость отдыха за рубежом

Депутат Госдумы Вострецов объяснил, почему стоит увеличить стоимость отдыха за рубежом

Необходимо повысить ценник на зарубежные туры и направлять полученные средства на отчисления в резервный фонд ассоциации туроператоров, считает депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Правительство РФ выделило Ростуризму 3,5 млрд рублей для реализации выплат субсидий туроператорам. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки их клиенты не смогли отправиться на отдых либо испытывают трудности за рубежом. В беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) Сергей Вострецов заявил, что считает несправедливым трату средств налогоплательщиков на отдых тех, кто решил поехать за границу.

"Туроператорам, входящим в ассоциацию, необходимо увеличить взносы в резервный фонд, чтобы покрытие рисков было полным в таких экстренных случаях, как этот, а не просить денег у государства", — убежден Вострецов.

Говоря о россиянах, которые отправились на отдых самостоятельно, то есть не прибегая к помощи туристических фирм, Вострецов отметил, что они должны возвращаться за свой счет. По мнению депутата, необходимо развивать внутренний туризм. Собеседник ФАН напомнил о существовании таких российских курортов, как Краснодарский край и Крым. А перекладывать расходы, которые могут возникнуть при экстренных обстоятельствах, на плечи государства не стоит, резюмировал он.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #туризм #вострецов

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