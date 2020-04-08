Депутат Госдумы Вострецов объяснил, почему стоит увеличить стоимость отдыха за рубежом

Необходимо повысить ценник на зарубежные туры и направлять полученные средства на отчисления в резервный фонд ассоциации туроператоров, считает депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Правительство РФ выделило Ростуризму 3,5 млрд рублей для реализации выплат субсидий туроператорам. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки их клиенты не смогли отправиться на отдых либо испытывают трудности за рубежом. В беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) Сергей Вострецов заявил, что считает несправедливым трату средств налогоплательщиков на отдых тех, кто решил поехать за границу.

"Туроператорам, входящим в ассоциацию, необходимо увеличить взносы в резервный фонд, чтобы покрытие рисков было полным в таких экстренных случаях, как этот, а не просить денег у государства", — убежден Вострецов.

Говоря о россиянах, которые отправились на отдых самостоятельно, то есть не прибегая к помощи туристических фирм, Вострецов отметил, что они должны возвращаться за свой счет. По мнению депутата, необходимо развивать внутренний туризм. Собеседник ФАН напомнил о существовании таких российских курортов, как Краснодарский край и Крым. А перекладывать расходы, которые могут возникнуть при экстренных обстоятельствах, на плечи государства не стоит, резюмировал он.