Ополчение друзов в Сирии по ошибке атаковало бригаду аль-Ауди, спутав их с боевиками группировки Яхья-ан-Наджина. Развитие конфликта удалось предотвратить сотрудникам российского Центра по примирению враждующих сторон.

Событие прокомментировал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Военный эксперт также объяснил, с какими трудностями России приходится сталкиваться ради поддержания стабильности в Сирийской Арабской Республике.

По словам Коротченко, Москва действует в Сирии ради сохранения мира и чтобы обеспечить развитие всех провинций страны, находящихся под контролем Дамаска. Однако в Сирии действуют различные этнические группы и террористы, пишет ФАН.

Названные факторы учитываются военными РФ, что позволяет обеспечивать порядок. Так, 7 апреля сотрудники ЦПВС организовали встречу с участием лидеров друзов и ополченцев аль-Ауди. В ходе переговоров были восстановлены мирные договоренности между сторонами конфликта.

Коротченко подчеркнул, что без участия России в САР последнюю бы захлестнула массовая резня.