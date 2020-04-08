Володин и Мишустин попросят отменить плату за парковку для медиков

Предложение отменить плату за парковку для врачей и медперсонала поддержали председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С соответствующим призывом они обратятся к мэрам и губернаторам крупных городов, включая Сергея Собянина (Москва) и Александра Беглова (Санкт-Петербург). Автором инициативы изначально выступил председатель думского комитета по труду и социальной политики Ярослав Нилов.

Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов считает, что бесплатной парковку следует сделать также для соцработников и волонтеров, поскольку в условиях распространения коронавируса COVID-19 они ежедневно помогают горожанам, доставляют им продукты, медикаменты, товары первой необходимости. Член Совфеда Сергей Цеков отмечал, что выделение кабмином средств на премии медперсоналу и любая другая поддержка сейчас как никогда важны.