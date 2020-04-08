Собянин заявил о важности баланса между интересами людей и экономикой

Несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, жизнь продолжается. Нельзя разрушить бизнес-связи, остановить предприятия: важно найти оптимальный баланс между интересами людей и экономикой, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе селекторного совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов столичный градоначальник призвал жестко контролировать контактный круг людей из группы риска. Речь идет о пожилых людях, тех, кто вернулся из-за границы, а также пациентов с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией. Контактные группы вокруг них составляют от 10 до 20 человек, и важно, чтобы они проходили 14-дневный карантин. Для этого следует задействовать ресурсы министерства внутренних дел, сотовых операторов, другие технические средства и силы, отметил Собянин.

Кроме того, мэр выступил за то, чтобы регулировать работу предприятий путем создания перечня сфер деятельности, которые не должны останавливаться или могут это сделать. По его словам, нужно следить за соблюдением санитарных мероприятий, социального дистанцирования и переводом как можно большего количества сотрудников на "удаленку".