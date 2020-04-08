Лидера неонацистской организации в Эстонии не смогли арестовать из-за его возраста

Юноша, скрывавшийся под ником Commander, возглавлял группировку Feuerkrieg Division (FKD) в 13 лет. Она пропагандировала нацистские лозунги, а также имела своих сторонников во многих странах Европы.

Призвать лидера FKD к ответу за свои действия правоохранительные органы Эстонии пока не могут. Дело в том, что законодательно школьник еще считается ребенком, а значит, не может отвечать перед судом за свои поступки.

"Полиция безопасности в курсе и проверяет публикуемую в интернете информацию об участии эстонцев в виртуальном общении радикалов. Если имеется угроза, то мы вмешиваемся, чтобы предотвратить худшее. Как в данном случае", — отметил глава бюро КАПО Алар Ридамяэ.

В ходе расследования выяснилось, что члены группы не только распространяли листовки с радикальными призывами, но и информацию по созданию взрывчатки, а также по приобретению огнестрельного оружия.