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 Собянин заявил о важности баланса между интересами людей и экономикой

Собянин заявил о важности баланса между интересами людей и экономикой
Собянин поручил разработать сервис удаленной подачи заявлений на материальную помощь

Собянин поручил разработать сервис удаленной подачи заявлений на материальную помощь

 Расходы россиян на алкоголь в период изоляции выросли

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19:15   8 Апреля 2020
Экономика

Собянин поручил разработать сервис удаленной подачи заявлений на материальную помощь

Собянин поручил разработать сервис удаленной подачи заявлений на материальную помощь

Получение адресной материальной помощи в период пандемии COVID-19 осложнено мерами самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оперативно проработать этот вопрос и найти технологичное решение для подачи заявлений удаленно.

Власти Москвы с четверга начнут перечислять повышенные выплаты по безработице гражданам, оказавшимся без работы из-за COVID-19. Пособия в столице будут самыми высокими по стране, это подтвердил мэр Сергей Собянин. Однако получение выплат связано с рядом неудобств, в том числе с необходимостью личной подачи документов. 

В период самоизоляции горожанам требуется технологичный способ подачи документации на социальные выплаты. Мэр столицы поручил оперативно разработать специализированный сервис, который позволит доносить информацию до ведомств. Это позволит исключить вероятность передачи инфекции, а также ускорит процесс формализации заявлений.

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Автор: Илья Романович

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