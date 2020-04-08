Собянин поручил разработать сервис удаленной подачи заявлений на материальную помощь

Получение адресной материальной помощи в период пандемии COVID-19 осложнено мерами самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оперативно проработать этот вопрос и найти технологичное решение для подачи заявлений удаленно.

Власти Москвы с четверга начнут перечислять повышенные выплаты по безработице гражданам, оказавшимся без работы из-за COVID-19. Пособия в столице будут самыми высокими по стране, это подтвердил мэр Сергей Собянин. Однако получение выплат связано с рядом неудобств, в том числе с необходимостью личной подачи документов.

В период самоизоляции горожанам требуется технологичный способ подачи документации на социальные выплаты. Мэр столицы поручил оперативно разработать специализированный сервис, который позволит доносить информацию до ведомств. Это позволит исключить вероятность передачи инфекции, а также ускорит процесс формализации заявлений.