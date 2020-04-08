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 Расходы россиян на алкоголь в период изоляции выросли

Расходы россиян на алкоголь в период изоляции выросли
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19:05   8 Апреля 2020
Экономика

Расходы россиян на алкоголь в период изоляции выросли

Расходы россиян на алкоголь в период изоляции выросли

Траты российских граждан в первую неделю самоизоляции в категории "винные магазины" выросли более чем на 30%. Соответствующие данные приводит Сбербанк.

При этом интерес к алкогольной продукции сохраняется вторую неделю подряд, как и спрос на цифровые товары (17,4%), медицинские препараты (15,5%) и продукты питания (9,2%). По данным исследования Сбербанка, резко снизился спрос на туризм, спорт, развлечения и салоны красоты. Последние практически не получают никакой прибыли.

Интерес российских граждан пропал к одежде, обуви и мебели. Бытовая техника также стала меньше пользоваться спросом (снижение на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Экономисты уверены, что если уровень потребления в России сохранится на прежнем уровне, то в апреле ВВП может потерять около 1 трлн рублей.

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Автор: Яна Либерман
#россия #алкоголь #сбербанк #спрос

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