Праздничные мероприятия в связи с 75-летием штурма Кенигсберга отменили в Калининграде

Режим самоизоляции вынудил власти Калининграда отменить мероприятия в честь празднования 75-летия взятия Кенигсберга, которые должны были состояться 9 апреля.

Власти поздравляют всех горожан, передают самые лучшие пожелания, а также подчеркивают, что никаких официальных возложений, шествий, концертов или фейерверков не состоится из-за коронавируса.

Как писала "ПолитРоссия", Калининград сейчас, как и большинство регионов РФ, находится на режиме самоизоляции. Этот режим, однако, не обернулся экономической блокадой региона, и в целом ситуация в городе благоприятная. Грузоперевозки продолжают осуществляться, и сильного удара по экономике Калининград не испытал. Положительно повлиял факт того, что в регион пока что нельзя попасть по суше.