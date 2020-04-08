Шойгу призвал наказывать причастных к сносу памятников иностранных политиков

Иностранные чиновники, оказавшиеся причастными к сносу памятников советским гражданам, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Соответствующий запрос министр обороны Сергей Шойгу направил в Следственный комитет.

Случаи осквернения памятников советским гражданам на территории иностранных государств в последнее время происходят регулярно. Попытки политических элит искажать историческую действительность приводят к глумлению, которое необходимо пресекать. Министерство обороны РФ неоднократно заявляло о необходимости ввести у УК соответствующую статью. Со схожей инициативой глава ведомства Сергей Шойгу обратился в Следственный комитет.

В письме главе СК Александру Бастрыкину высказано предложение привлекать иностранных чиновников, уличенных в участии в сносе мемориалов, к уголовной ответственности.

Ранее уничтожение памятников советским воинам происходило на Украине и в Чехии. Глава одного из районов Праги принял решение демонтировать памятник маршалу Коневу, который освобождал город от нацистов в 1945 году.