Член КПРФ Рашкин создает панику в обществе, делая вбросы о "заложниках пандемии"

Информация о "заложниках пандемии" или россиянах, которые остались за границей из-за сложной ситуации с COVID-19, оказалась фейковым вбросом. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин ранее заявил, что власти якобы бросили граждан.

Парламентарий опубликовал блог под названием "Сон разума убивает" на платформе "Эхо Москвы". В нем он некорректно представил факты о вывозе россиян из-за границы, а также исказил информацию о принимаемых правительством мерах. Решение о временной приостановке спецрейсов в период с 4 по 6 апреля Рашкин воспринял как стремление пожертвовать тысячами жизней, сообщает "ПолитЭксперт".

Власти Российской Федерации могли бы направить за рубеж самолет МЧС или Министерства обороны для эвакуации туристов, заявил в блоге политик. Помимо того, что Рашкин проигнорировал официальные данные о работе Росавиации, он также создал серьезные предпосылки для формирования панических настроений в обществе.

На самом деле Правительство РФ делает все, чтобы обеспечить население страны необходимым в момент кризиса, вызванного пандемией. В частности, это касается тех россиян, которые остались за границей. На территорию страны уже вернули 15 тысяч россиян из стран, воздушное сообщение с которыми было остановлено, ранее сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.