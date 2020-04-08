Актер фильма "Шугалей" считает похищенного в Ливии социолога патриотом

Российский социолог Максим Шугалей, похищенный боевиками в Ливии, является примером смелости и мужества. Такое мнение выразил актер Кирилл Полухин, сыгравший главную роль в фильме "Шугалей".

Комментарий Полухина опубликовал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Актер отметил, что никто не знает, как бы поступил каждый из нас, окажись он в аналогичной ситуации. Лучше даже не пытаться представлять это, пишет ФАН.

Полухин также рассказал, кому будет интересен фильм о российских социологах, незаконно удерживаемых в Ливии. Кинокартина рассчитана на тех, кому небезразлична эта и другие подобные ситуации, на тех, кто любит родину и верит в торжество справедливости.

Шугалей и его коллега Самер Суэйфан весной 2019 года проводили в Ливии социологическое исследование. Внезапно россияне подверглись нападению боевиков, поддерживающих так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Террористы бросили социологов в нелегальную тюрьму "Митига", где держат их до сих пор, не объясняя произошедшее и не выдвигая никаких обвинений или требований. При этом ПНС Ливии продолжает игнорировать случившееся.