Красноперов рассказал, зачем Шойгу восстанавливает забытые технологии в авиастроении

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, наращивая авиапарк Ту-160, возможно подготавливает начало производства новых типов стратегических бомбардировщиков.

Такое мнение в среду в беседе с Федеральным агентством новостей высказал военный аналитик Андрей Красноперов, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова ведет работы по восстановлению производства самолетов Ту-160, и собирается выпустить установочную партию.

В то же время, как отмечает ФАН, российские авиастроительные предприятия, в том числе и ПАО «Туполев», занимаются работами, направленными на продление сроков службы находящихся в строю самолетов Ту-95МС и Ту-160. Министерство обороны решило соответствующим маркировать самолеты – модернизированные строевые самолеты будут называться ТУ-160М, а построенные с нуля – Ту-160М2, несмотря на то, что они практически ничем не будут отличаться друг от друга.

По мнению летчика-инструктора и мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, в настоящее время российская армия намеренно восстанавливает компетенции в авиастроении, хотя самолеты Ту-160 и раньше проходили диагностику аппаратуры и все положенные регламенты.

«Сотрудники Казанского завода давно занимаются этими самолетами (Ту-160, а также его модификации) и, соответственно, знают его как свои пять пальцев, знают, что там и где растет, это ведь их хлеб. Но сейчас там восстанавливают производственные мощности, которые в будущем должны в практически безостановочном режиме позволить производить бомбардировщики», — отметил эксперт.

При этом он отметил, что в ходе модернизации старых самолетов на машинах меняют аппаратуру, так как каждый агрегат и узел подлежат замене по истечении определенного срока службы, чтобы во время полета не произошло поломки.

Первый полет опытного ракетоносца Ту-160М, созданного на базе строевого самолета, прошел в феврале текущего года на аэродроме авиазавода в Казани. А еще в декабре 2019 года газета «Красная звезда» привела заявление замглавы Минобороны РФ Алексея Криворучко, о том, что модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160 начнут поступать в войска в 2021 году.

По словам Андрея Красноперова, наши ученые, модернизируя Ту-160, усиливают самолеты, обладающие крайне удачным фюзеляжем.

«Все как в случае с серией Су-27: сначала был Су-27, а далее пошли Су-30, Су-33, Су-35, и теперь вот Су-57. На младших братьев просто ставится новое бортовое и навигационное оборудование, позволяющее точнее наносить удары по целям противника. Вот и с ракетоносцами будет примерно так же, зачем придумывать велосипед?», — объяснил эксперт.

Таким образом, добавил он, Шойгу сохраняет обороноспособность России – восстанавливая забытые технологии и развивая производство. В будущем, по словам Красноперова, Россия возможно получит новый ракетоносец, который придет на смену «Блэкджеку» и «Медведю».