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 Путин собирается лично проследить за обстановкой с COVID-19 в регионах

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18:20   8 Апреля 2020
Политика

Путин собирается лично проследить за обстановкой с COVID-19 в регионах

Путин собирается лично проследить за обстановкой с COVID-19 в регионах

Президент России Владимир Путин будет лично следить за ситуацией с коронавирусом нового типа в регионах страны.

По словам президента, в случае необходимости будут проводиться селекторные совещания и в дальнейшем. Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В России число заболевших превысило восемь тысяч человек. Преодолели заболевание более 500 человек. Также в РФ стартовали клинические исследования препаратов от инфекции. Многие регионы РФ ввели режим самоизоляции.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #коронавирус

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