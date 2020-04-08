Путин собирается лично проследить за обстановкой с COVID-19 в регионах

Президент России Владимир Путин будет лично следить за ситуацией с коронавирусом нового типа в регионах страны.

По словам президента, в случае необходимости будут проводиться селекторные совещания и в дальнейшем. Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В России число заболевших превысило восемь тысяч человек. Преодолели заболевание более 500 человек. Также в РФ стартовали клинические исследования препаратов от инфекции. Многие регионы РФ ввели режим самоизоляции.