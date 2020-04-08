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Третье обращение Владимира Путина из-за коронавируса. Главное

Третье обращение Владимира Путина из-за коронавируса. Главное

 Самонкин рассказал, как США помогают устраивать беспорядки на митингах

Самонкин рассказал, как США помогают устраивать беспорядки на митингах
Актер фильма "Шугалей" считает похищенного в Ливии социолога патриотом

Актер фильма "Шугалей" считает похищенного в Ливии социолога патриотом

 Путин собирается лично проследить за обстановкой с COVID-19 в регионах

Путин собирается лично проследить за обстановкой с COVID-19 в регионах
ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

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 Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре

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18:13   8 Апреля 2020
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Путин заявил губернаторам регионов о необходимости направления планов в группу Госсовета

Путин заявил губернаторам регионов о необходимости направления планов в группу Госсовета

Региональные власти должны направить ряд комплексных мер и правил в правительство.

Владимир Владимирович обязал региональные власти направить свои планы и конкретные меры в рабочую группу Госсовета и правительство. Все данные должны поступить немедленно, подчеркнул президент.

ВОЗ объявила о вспышке новой пандемии COVID-19, 11 март 2020 года. Все страны стали бороться с пандемией коронавируса. Многие государства начали закрывать границы и авиасообщения. Власти РФ ввели режим самоизоляции в период пандемии. Президент России сообщил, что лично будет наблюдать за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионах.

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Автор: Яна Либерман
#путин #регионы #госсовет

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