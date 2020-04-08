Путин заявил губернаторам регионов о необходимости направления планов в группу Госсовета

Региональные власти должны направить ряд комплексных мер и правил в правительство.

Владимир Владимирович обязал региональные власти направить свои планы и конкретные меры в рабочую группу Госсовета и правительство. Все данные должны поступить немедленно, подчеркнул президент.

ВОЗ объявила о вспышке новой пандемии COVID-19, 11 март 2020 года. Все страны стали бороться с пандемией коронавируса. Многие государства начали закрывать границы и авиасообщения. Власти РФ ввели режим самоизоляции в период пандемии. Президент России сообщил, что лично будет наблюдать за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионах.